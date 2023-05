Les préliminaires de la Coupe du Sénégal chez les dames se sont joués ce week-end avec les victoires de Yeumbeul devant UCAD et celle de l’AFE de Saint-Louis devant Saltigué.

Au Terme d’un match époustouflant, Yeumbeul s’impose devant l’UCAD aux tirs au but (27-27, 4 TAB à 3) Quel superbe match entre l’UCAD et Yeumbeul, un scénario à faire couper le souffle cet après-midi au Stadium Amadou Barry de Guédiawaye. Les spectateurs présents pour cette rencontre des Préliminaires de Coupe du Sénégal en ont eu plein les yeux. Tellement il y’ avait beaucoup d’intensité, du spectacle, du suspens et au bout, la qualification de Yeumbeul.

Dans l’autre rencontre, l’AFE de Saint-Louis s’est défaite de Saltigué sur le score de 25 à 18. Les Saint-Louisiennes assurent ainsi leur ticket pour le prochain tour au grand dam des Rufisquoises en maitrisant la rencontre de bout en bout.

