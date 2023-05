En « face to face » ce dimanche avec Forza, Franc a craché du feu et assuré que la victoire lui appartiendra au soir du 21 mai prochain.

De retour de la France où il préparait son combat, Franc est revenu visiblement très en forme. Ainsi, à deux semaines de son combat contre Forza, le lutteur de Jambar Wrestrling Academy a promis de corriger Forza.

« Ce combat devait avoir lieu depuis longtemps. Mais c’est lui qui l’a retardé. Le 21 mai il va le regretter. C’est un vieux, il est âgé. Je reviens de voyage et je suis allé apprendre quelque chose spécialement pour lui. Je suis plus fort que lui et je suis un boy parcelles assainies je n’ai rien à craindre de Forza » a t’il déclaré

