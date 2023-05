Très attendu par les supporters des deux sélections nationales, l’affiche Sénégal vs Maroc pourrait bientôt avoir lieu. Des discussions seraient en cours entre les deux fédérations.

Selon nos confrères du site marocain Les lions de l’Atlas, le Maroc qui cherche activement des sparring-partners en vue des prochaines échéances souhaiterait rencontrer le Sénégal. La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) serait entrée en contact avec la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour la tenue de ce match dans le nouveau stade du Sénégal. Il faut aussi noter qu’en plus des Lions de la Teranga, les Pharaons d’Égypte sont aussi dans les petits papiers du Maroc selon notre source.

En juin prochain, le Sénégal déjà qualifié pour défendre son titre sera en regroupement pour disputer la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cote d’Ivoire 2023. Il jouera le Bénin. Le Sénégal s’active aussi pour disputer des matchs amicaux mais ici, aucune information ne filtre sur les choix des sélections à rencontrer. Il faudra encore attendre la traditionnelle cérémonie de la publication de la liste des joueurs convoqués. Une rencontre avec la presse qui pourrait avoir lieu vers la fin du mois.

D’ici là, si les discussions « annoncées » entre les deux fédérations de football trouvent une issue heureuse, elles pourront ainsi officialiser ce match amical entre les deux meilleures sélections africaines au classement FIFA.

Le Maroc a l’habitude de disputer ses matchs amicaux sur ses terres…

C’est d’ailleurs ce qui n’a pas facilité pendant longtemps l’organisation de ce match tant réclamé par les supporters des deux équipes. Il faut savoir que l’équipe nationale du Sénégal a longtemps souffert d’un problème d’infrastructure sportive pour organiser certains matchs et était obligée le plus souvent de se déplacer. Depuis février 2022, elle dispose désormais d’un bijou sportif réunissant toutes les commodités pour jouer avec les grands noms du football. Avec le stade Pr Abdoulaye-Wade qui se trouve à Diamniadio, Aliou Cissé et ses hommes sont prêts à y accueillir qui le souhaite. Alors que le Maroc est depuis longtemps bien équipé sur cet aspect, recevant régulièrement de grandes compétitions de football, et a ainsi pris l’habitude de jouer ses matchs amicaux à domicile! Les Lions de l’Atlas sortent rarement de leur tanière dans ces occasions.

De jouer et gagner à domicile

En mars passé au Maroc, Walid Regragui et ses hommes ont fait un match nul et vierge avec le Pérou. Et ont décroché une victoire face au Brésil (2-0). Depuis 2019, le Maroc reçoit régulièrement ses matchs amicaux à domicile. Sur une série de 15 matchs (les derniers joués), il n’a disputé que 2 à l’extérieur (Etats-Unis vs Maroc défaite 3-0 et Paraguay vs Maroc 0-0 en 2022). En plus de la défaite citée, on comptera 4 autres qui remontent en 2019 (Maroc vs Argentine 1-0 ; Maroc vs Gambie 1-0; Maroc vs Zambie 3-2 et Maroc vs Gabon 3-2). Si non, toutes les autres sélections qui ont fait le déplacement ont fait les frais amicalement, soit 10 victoires. Notamment celui du 9 octobre 2020, le Sénégal sans Mané, Koulibaly, Mendy, Gomis … s’était incliné (1-3).

wiwsport.com (NAF)