Pour son dernier match de la saison en Championship, QPR s’est incliné 0-2 sur sa pelouse face à Bristol City.

Queens Park Rangers, qui a arraché son maintien seulement lors de l’avant dernière journée de Championship, avait l’ambition de confirmer l’embellie, en signant troisième victoire de suite pour la deuxième fois cette saison, pour finir avec un bon visage devant ses supporters. Mais face à Bristol City, c’est bien une triste 22e défaite que les hommes de Gareth Ainsworth ont concédée (0-2), terminant à la 20e place.

Titulaire pour son 46 matchs de la saison en Championship, ce qui fait de lui le deuxième joueur ayant participé à toutes les minutes du Championnat avec le portier de Preston Woodman, Seny Dieng n’a pu constater que les dégâts des buts de Mark Sykes (28e) et Sam Bell (55e). Ce sont les 71e et 72e but encaissés par le portier sénégalais en Championship cette saison. Plus que tout autre gardien du Championnat…

🥁 The results are in. Your 2022/23 award winners 👇#QPR | #EFL — QPR FC (@QPR) May 8, 2023

