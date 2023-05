La boucle est parfaitement bouclée pour Sheffield United. Pour leur dernier match de la saison en marge de la 46e et dernière journée de Championship, les hommes de Paul Heckingbottom se déplaçaient au St Andrew’s pour y défier Birmingham City ce lundi après-midi. Les Blades avaient une belle occasion de terminer une longue et belle saison en beauté en cas de victoire.

Rien n’a pas été facile pour eux, mais Iliman Ndiaye et ses partenaires ont assuré l’essentiel en s’imposant 1-2 avec deux buts en début de seconde période. L’avant-centre Oliver McBurnie a débloqué la situation à la 53e, et c’est James McAtee qui fait le break (56e). Le milieu de terrain prêté par Manchester City a trouvé la marque sur la 12e passe décisive de la saison d’Iliman Ndiaye.

Avec sans doute l’envie de bien finir une excellente campagne 2022-2023, l’attaquant sénégalais a encore été intenable tout au long de cette rencontre, se démenant un peu partout dans la défense des Blues. Il finit donc sa saison avec 15 réalisations et 12 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. Le moment de bien se reposer arrive, avant un été qui s’annonce animé.

Ending the season with a W. 🔥

See you in the @PremierLeague next season, Blades fans. 🫡 pic.twitter.com/tR5wgKALCf

— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 8, 2023