Le pivot de 16 ans et 4 mois a joué lors de la victoire du Real Madrid contre Unicaja de Malaga au Wizink Center. C’était lors de la 31ème journée de la Liga selon une information publiée sur le site du Real Madrid Basket.

Il lui aura fallu 55 secondes pour marquer ses empreintes en Liga avec l’équipe première du Real Madrid. Né le 20 décembre 2006 à Nguekhokh dans le département de Mbour, Ismaïla Diagne a pour ses débuts en Liga marqué un point et pris un rebond dans un laps de temps. Le pivot devient ainsi, le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts avec le Real Madrid après l’actuel meneur de Dallas Mavericks, Luka Doncic. Il a été accompagné lors de ce match par un autre jeune russe âgé de 17 ans et 2 mois, en la personne de Egor Demin.

Avant de jouer pour l’équipe première, Ismaïla a d’abord joué avec la catégorie Infantil A (2019-2020), les cadets B (2020-2021, les cadets A (2021-2022)et les Juniors (2022-).

