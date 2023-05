Il continue de faire parler de lui avec l’équipe de l’AS Douanes. Jean Jacques Boissy a été la pièce maitresse du sacre hier en Coupe Saint-Michel. L’ASD a battu l’ASCVD (75-74). Le meneur de 23 ans est le MVP de la rencontre étant le joueur le mieux évalué de la partie.

28 points, 3 passes décisives, 3 rebonds en 20 minutes 46 secondes, c’est la copie rendue par Boissy à la fin du match. Maitre a tout faire sur le parquet, il monte en puissance au fil des quarts temps et scellent la victoire de son club dans des moments cruciaux du match. « On avait besoin de cette victoire pour jouer les playoffs. Avec cette victoire, on sera plus confiant. C’est pourquoi toute l’équipe était ambitieuse. Les coéquipiers m’ont aide, le coach m’a mis en confiance. On met les attaques, les écrans, les passes pour me mettre à l’aise… Donc c’est un travail d’équipe. Dieu a fait que j’ai brillé » a-t-il déclaré expliquant sa belle réussite.

Desormais, les regards sont tournes vers le Final 8 de la BAL qui démarre le 21 mai prochain. « L’objectif principal est d’aller à la BAL. Et pourquoi pas prendre ce trophée. La préparation est très dure. Le coach est très dur avec nous. Ils nous crie dessus tout le temps. On s’entraine dur. On le comprend c’est parce que son objectif n’est pas le Sénégal mais l’international. J’ai regardé tous les matchs de la BAL, j’aime regarder le basket pour apprendre et progresser. Je connais l’équipe adverse. Je connais quelques un de leurs joueurs donc je les ai bien scouter ».

L’AS Douanes jouera le Ferroviario Da Beira en quart de finale de la BAL 2023. Une compétition que Boissy découvre cette année mais qu’il marque déjà avec ses qualités de scoreur.

wiwsport.com