Le duo d’Habib à Strasbourg est encore en train de causer de misères. Face à Nantes ce dimanche, Diallo et Diarra se sont illustrés.

Dans un duel crucial face au FC Nantes pour le maintien, le Racing Club Strasbourg Alsace est en train de s’offrir un excellent résultat. En déplacement à La Beaujoire, les Alsaciens mènent 0-2, cela grâce à son duo d’Habib. Meilleur buteur, et de loin, du Racing cette saison, Diallo a ouvert le score pour la 18e réalisation.

Puis en début de seconde, l’attaquant sénégalais a permis à son jeune compatriote Diarra de doubler la mise. L’ancien messin récupère un ballon aux abords de la surface de réparation adverse avant d’ajuster Diarra qui s’en va tromper Alban Lafont. C’est la première offrande de la saison pour Habib Diallo et le second but de Diarra.

⚽️ 46' Quelle entamne ! Au tour d'Habib Diarra de trouver le chemin des filets ! Le Racing fait le break ! #FCNRCSA (0-2) pic.twitter.com/qhz4cKf1fK — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 7, 2023

