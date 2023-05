L’affiche phare de la 20e journée entre l’AS Pikine et le Casa Sport a tenu toutes ses promesses. À la fin d’une rencontre électrique, les deux formations se quittent sur le score nul d’un but partout (1-1).

Dans un stade Alassane Djigo survolté aux rythmes des chansons des supporters des deux camps, l’AS Pikine donne le coup d’envoi de la partie. Ils n’ont pas mis du temps avant de déclencher la première alerte. À la 4e minute, Ababacar Sarr est lancé dans la profondeur mais il est déséquilibré licitement dans la surface par le capitaine casaçais Moctar Ndiaye. Malgré cette occasion des Pikinois, Stéphane Badji et ses partenaires dominent les premières minutes du match avec un remuant Ablaye Kassama. Cette domination va se concrétiser à la 17e minute. Kassama va ouvrir le score d’un plat du pied qui ne laisse aucune chance au portier Pikinois, à la suite d’une transversale parfaitement exécutée par le défenseur Abdoulaye Diedhiou.

Bien bouillants au début de match, les supporters de l’AS Pikine vont être refroidis par ce but, pendant que le comité Allez-Casa multiplie les envolées lyriques aux sonorités du Sud. Déboussolés et menés au score, les Pikinois vont tenter de revenir au score. Après 30 minutes de domination des sudistes, l’équipe de la banlieue met le pied sur le ballon et multiplie les offensives avec un changement tactique. Ababacar Sarr change de côté. D’ailleurs, c’est de ce changement que survient l’égalisation. À la 37e minute de jeu, Lamine Drame, élu homme du match, inscrit le but des Pikinois grâce à un débordement sur le côté droit de Ndene Ciss. Le numéro 24 conclut un centre décisif de Ciss, à l’origine, un décalage du numéro 14 Sarr. Cette situation égalisation redonne espoir aux supporters Pikinois qui reprennent leurs chants.

À l’entame de la seconde période, l’AS Pikine opère 2 changements avec les sorties d’Ibrahima Ndiaye, blessé et Babacar Sanneh, très en difficulté devant le buteur casaçais Ablaye Kassama, en première mi-temps. Le deuxième acte est bien à l’avantage de l’AS Pikine qui se montre plus entreprenant grâce à l’entrée de Boubacar Ndiaye, sur le côté gauche de l’attaque des banlieusards. Ils se créent de nombreuses opportunités mais peinent sur le dernier geste. Stéphane Badji cède sa place à Abasse Badji à un peu moins d’un quart d’heure avant la fin du match, sous l’ovation du public.

Le Casa Sports, en difficulté en seconde période, se retrouve réduit à 10, à une dizaine de minutes de la fin du temps réglementaire. Le défenseur Boubacar Faye fauche le virevoltant Ababacar Sarr, en pleine course. En supériorité numérique, l’AS Pikine tente d’inscrire le but de la victoire mais le score va rester inchangé. Ce point du nul permet à Lamine Dramé et ses coéquipiers de monter à la 6e place du championnat mais empêche au Casa Sports de monter sur le podium. Les Casaçais restent 4e à 2 points de Guédiawaye FC (3e).