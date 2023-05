Vainqueur à Nantes (0-2), dimanche, Strasbourg, qui s’offre un excellent résultat dans la course au maintien, peut remercier ses Sénégalais Habib Diallo et Habib Diarra.

Frédéric Antonetti avait raison de souligner qu’il fallait rester avec les bonnes choses malgré la défaite à Lyon le week-end dernier. Les joueurs du technicien corse ont parfaitement entendu les mots de leur entraîneur. Un Strasbourg, toujours aussi séduisant, l’a emporté 0-2 de son déplacement à Nantes dimanche à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1 pour prendre trois points d’avance sur la zone rouge.

Et pour signer cette importantissime victoire, il a fallu encore que le flambeau revienne à deux des plus grands chouchous des supporters alsaciens : Habib Diallo et Habib Diarra. Diallo d’abord. Comme un symbole, c’est l’attaquant sénégalais qui a débloqué la situation pour Strasbourg, en marquant son 18e but de la saison en Championnat après un penalty obtenu le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde (26e).

Diallo, le fait rare

Cette réalisation concrétisait la nette domination du Racing qui s’est bénéficié de plusieurs situations en première période. Sans un grand Alban Lafont, qui s’est aussi imposé devant Morgan Sanson (25e), Habib Diallo aurait certainement signé un doublé avant la pause. L’ancien joueur du FC Metz a vu le portier nantais lui enlever un but après un superbe service en retrait d’Habib Diarra dans la demi-heure.

Les Strasbourgeois se sont donc contentés du 0-1 à la pause. À la reprise, ils ont décidé de démarrer tambour battant en faisant le break dès la 47e. Et pour ça, il a fallu voir Diallo s’illustrer encore mais, cette fois-ci, de manière assez inédite : délivrer une passe décisive pour la toute première fois cette saison. En direction de qui ? De son compatriote Habib Diarra bien évidemment, qui inscrit son 2e but en pro.

Le duo Diallo-Diarra, c’est là où se trouve la grande force strasbourgeoise mais les Alsaciens ont également pu s’appuyer sur une défense très hermétique pour garder cette avance qui leur fait un bien fou à quatre journées de la fin de la Ligue 1, surtout au regard des résultats de leurs adversaires directs. Désormais 14e, Strasbourg a vu Brest perdre à Lorient pendant qu’Auxerre s’est contenté d’un nul contre Clermont.

✅ VICTOIRE !!!!! Solide, le Racing s'impose sur la pelouse du @FCNantes et décroche 3 précieux points 💪#FCNRCSA (0-2) pic.twitter.com/T1eLtKz2e4 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 7, 2023

wiwsport.com