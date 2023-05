La finale de la Coupe Saint-Michel terminée, la Ligue de Dakar se projette déjà vers un autre évènement : la coupe de la Ligue. Initiée en 2022, l’édition 2 se prépare et la LDBB compte mettre les petits plats dans les grands. Prévue le 17 juin, elle pourrait se jouer à Dakar Arena.

« On prépare la deuxième édition de la finale de la coupe de la Ligue. Notre challenge est de trouver des sponsors et de le jouer à Dakar Arena. Beaucoup demande pourquoi on ne joue pas là-bas nos matchs. Il faut savoir que la location coute cher. Je pense qu’il est important maintenant que l’État et le ministère des sports mettent cette infrastructure sportive a la disposition de la fédération de basket, aux ligues. Nous voulons vraiment jouer là-bas, mais le cout est au dessus de nos moyens. Ce sont des millions ! On comprend qu’il y a une gestion, un fonctionnement qui demande de l’argent mais on espère y jouer » a fait savoir le président de la Ligue de Dakar, Samba Gueye.

Rappelons qu’avant lui, le coach de l’AS Douanes avait déploré l’inaccessibilité de l’infrastructure sportive pour les acteurs. Dakar Arena couterait cher ! Le prix de location avoisinerait les 5 millions. Ce qui serait hors de portée pour la ligue et les clubs.

Par ailleurs, la LDBB s’est réjouit de la finale de la Coupe Saint-Michel qui était une véritable réussite. « On n’est pas surpris du niveau de jeu de la finale. Il y a eu du suspense jusqu’au bout, au grand bonheur des spectateurs. Il faut savoir que l’AS Douanes et l’ASCVD dirigent les poules A et B en championnat. Cela prouve un bon niveau du basket local. On félicite donc les supporters qui ont montre que c’est une fête du basket » a déclaré M Gueye.

wiwsport.com