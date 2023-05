Coach principal de l’écurie Fass, Amadou Katy Diop s’est prononcé sur la défaite de Lac rose contre Quench il y’a une semaine. Le technicien a fortement décrié la préparation de son protégé.

En concédant sa sixième défaite de sa carrière le 30 avril dernier contre Quench, Lac rose a essuyé énormément de critiques venant des amateurs de la lutte mais aussi de ses proches. Jadis un lutteur promis à un brillant avenir, le lutteur de la médina n’est plus que l’ombre de lui même. Physiquement il a montré des limites qui lui ont coûté la victoire contre son adversaire de l’écurie Lansar. Selon le coach principal de Fass, cette défaite est la résultante de sa mauvaise préparation.

« Je n’étais pas là le jour du combat mais je considère que Lac a eu une mauvaise préparation. Si vous avez regardé le combat vous savez qu’il a été vidé physiquement. Les gens ne veulent pas le dire mais il n’est pas venu s’entraîner à l’écurie. Les jeunes d’aujourd’hui suivent leur propre chemin et font ce qu’ils veulent. On ne va pas lui forcer la main pour qu’il s’entraîne. C’est à lui d’en vouloir plus que nous et de se dire qu’il a sa place dans l’arène afin de gagner sa vie… » a déclaré Katy Diop dans Les Arènes TV.

Pour ainsi rattraper le temps perdu et surtout espérer revenir à un niveau satisfaisant, Lac rose n’a pas le choix selon l’ancienne gloire de la lutte olympique.

« Il faut qu’il soit sérieux et qu’il s’entraîne. C’est difficile car on ne le voit quasiment pas (à l’entraînement) » a ajouté l’ancien coach de Yahya Diop Yekini qui souligne que cette défaite de Lac rose doit servir de motivation pour les autres lutteurs de Fass.

