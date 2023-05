Qualifié en quarts de finale de la CAN U17 depuis cinq jours, le Sénégal connaît enfin et officiellement son adversaire pour second tour. Il s’agit effectivement de… l’Afrique du Sud.

Difficile d’avoir autant de temps d’attente pour connaître son adversaire après pratiquement une semaine de qualification. Et pourtant, le Sénégal a dû très longtemps patienter. Sur les coups de 21 heures temps universel finalement, les Lionceaux ont officiellement découvert l’identité de leurs adversaires en quarts de finale de la Coupe d’Afrique de la catégorie, en Algérie.

Les protégés de Serigne Saliou Dia affronteront bel et bien l’Afrique du Sud. Cela après la victoire du Burkina Faso sur le Cameroun (2-1). Si les Burkinabés finissent 2es les Camerounais eux sont bon derniers du Groupe C avec zéro point et un goal-average de -3, soit une unité négative de plus que les Sud-africains qui assurent leur place en quarts en tant que meilleur troisième.

Le Sénégal jouera donc sa place dans le dernier carré mais surtout une qualification à la Coupe du Monde de la catégorie dans l’après-midi du mercredi prochain, au Stade Nelson Mandela. Pour les autres affiches des quarts de finale, le Maroc fera face à l’Algérie, le Nigeria contre le Burkina Faso et le Mali croisera le fer avec le Congo. Des confrontations pour le moins haletantes.

wiwsport.com