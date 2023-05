Après sa qualification pour la dernière phase de la BAL 2023 à Kigali, l’AS Douanes prenait son mal en patience pour découvrir son prochain adversaire après la Conférence Nil. Chose connue puisque le deuxième au classement de la Conférence Sahara va en découdre avec CFV Beira pour une qualification historique en demi-finale.

Deuxième de la Conférence Sahara derrière le Stade Malien, l’AS Douanes va croiser le fer en quarts de finale de la final 8 de la BAL 2023 contre le CFV Beira de Makhtar Guèye troisième au classement de la Conférence Nil. Prévue du 20 au 27 mai à Kigali, Rwanda, cette phase permettra de découvrir le successeur de US Monastir, éléminée, pour cette troisième édition. Les Gabelous qui sont à leur seconde participation après la première édition en 2021, vont mettre tous les arguments de leur côté pour surprendre leur adversaire. C’est peut-être pour cette raison qu’ils se sont renforcés récemment avec les recrutements de Babacar Sané et Adama Diakité. Deux joueurs qui ont eu à découvrir la BAL l’année passée avec le Dakar Université Club. Deux joueurs qui vont compléter la belle palette de basketteurs des douaniers.

Dans les autres rencontres, Al Ahly défiera le Rwanda Energy Group. La Stade Malien se frottera contre Cape Town Tigers et le Petro de Luanda, finaliste malheureux de la dernière édition, s’opposera à Abidjan Basket Club du vétéran Stéphane Konaté. En cas de victoire contre CFV Beira, l’AS Douanes va en découdre avec le vainqueur du match Petro Luanda vs Abidjan Basket Club en demi-finale. La première édition de la BAL a été remportée par le Zamalek et la seconde par l’US Monastir.

