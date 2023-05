En conférence de presse ce vendredi, Yehvann Diouf est revenu sur le nom de ses idoles parmi les gardiens. Et Edouard Mendy y figure.

À 23 ans, Yehvann Diouf (26 matchs, 13 clean-sheets en Ligue 1 cette saison) est un des grands espoirs au poste de gardien de but. Révélation du Stade de Reims cette saison, le portier franco-sénégalais aspire à se faire un grand nom dans sa profession. Et ce n’est pas étonnant quand on apprend quels sont les gardiens de but qui inspirent le joueur formé à l’ESTAC Troyes.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Yehvann Diouf a eu l’occasion de cités ses modèles. « Mike Maignan, Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Ter Stegen… Tout comme Bernard Lama qui est un bon exemple. Si j’ai connu Maignan ? Non, mais j’ai suivi son évolution au LOSC et maintenant au Milan AC et en Equipe de France », a d’abord listé le numéro 94 du Stade de Reims.

Puis pour finir, Diouf, surnommé le chat dans son vestiaire, a évoqué le nom d’un ancien Rémois et peut-être futur coéquipier avec les Lions. Il s’agit du gardien de l’international sénégalais de Chelsea Edouard Mendy. « J’ai aussi suivi Edouard Mendy qui est passé par Reims. Il a un bon parcours. Si je l’ai connu ici ? Pour quelques temps. Je suis arrivé l’année où il est partie à Rennes, on s’est peut-être côtoyé pendant un mois. C’est une superbe personne, un bosseur et un talentueux gardien », a t-il indiqué.

