Victime d’une blessure en début d’année, ce qui a fait capoter son transfert à Bournemouth, Nicolas Jackson se révolte depuis quelques matchs. L’attaquant sénégalais est le principal artisan de Villarreal en cette fin de saison.

Nicolas Jackson a définitivement évacué la frustration… Déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais, le jeune attaquant a connu quelques désillusions, certaines pas des moindres, au cours des derniers mois. Emmené à la Coupe du Monde avec le Sénégal et lancé par Aliou Cissé en pleine défaite face aux Pays-Bas, lors du premier match des Lions, il avait ensuite complètement disparu des radars pour tout le reste de la compétition.

À son retour en club, à la fin du Mondial, le joueur de 21 ans s’attendait forcément à se remettre sur le bon chemin, ce qui devait passer par gagner une place de titulaire sous les ordres de Quique Setién. Mais pour son grand malheur, il sera frappé par le funeste sort d’un sportif : une blessure. Mais malgré ses problèmes à la hanche, il a tapé dans le viseur de clubs anglais, dont Bournemouth qui s’était accordé sur tout avec Villarreal pour signer Nicolas Jackson.

Du transfert avorté au réveil inattendu

Mais vous n’êtes pas sans savoir : tout footballeur professionnel, avant la validation de son transfert, doit passer à l’infirmerie pour une traditionnelle visite médicale. Dommage pour Jackson. Le vol de la province de Castellón au comté de Dorset, matérialisé par quelques clichés sur les réseaux sociaux, fera demi-tour quelques heures plus tard. C’est simple : le joueur avait échoué à la visite médicale après, justement, qu’un problème à la hanche ait été découvert.

Ainsi, il n’a pas réussi à signer chez les Cherries. De quoi devoir passer pratiquement trois mois en salle de réhabilitation, avant de faire un retour sur les terrains le 4 mars dernier (resté sur le banc contre Almería). Inconstant durant la première moitié de saison, il a fini par démontrer ces dernières semaines qu’il pouvait être super régulier. Le natif de Banjul enchaîne les prestations de haut vol avec Villarreal. Face à la Real Sociedad le 2 avril dernier, il avait été auteur du but du break des siens (2-0).

De retour d’un match de suspension après son carton rouge contre le club basque, il a ensuite fait preuve de détermination et d’engagement. Et avec la blessure d’El Comandante José Luis Morales et toujours sans Gérard Moreno, Quique Setién n’avait plus beaucoup de choix que de se recourir vers Nicolas Jackson, qu’il a ainsi titularisé pour la première fois depuis sa prise de fonction face au FC Séville, le 23 avril dernier. Depuis, l’ancien joueur du Casa Sports fait basculer les matchs de Villarreal.

Preuve qu’il s’est fendu d’un statut de titulaire indiscutable pour le reste de la saison, Jackson a marqué quatre buts sur ses trois derniers matchs de Championnat, dont son premier doublé en pro contre le Celta Vigo le week-end dernier. C’est plus que ce qu’il a inscrit en 26 matchs toutes compétitions confondues durant la première moitié de saison (3 buts). Aujourd’hui, ses performances hissent Villarreal à la cinquième place de LaLiga, directement qualificative en Ligue Europa.

Parti pour finalement partir cet été ?

Au-delà de ses statistiques pour le moins devenues flatteuses, c’est la détermination de Nicolas Jackson sur le terrain qui impressionne. Même s’il manque parfois l’immanquable, ce qui emmène souvent de la frustration chez lui et même chez les supporters de Villarreal, NJ s’arrache sur tous les ballons et ne se cache jamais sur le terrain. À 21 ans, il a déjà un caractère de combattant. Enfin, pas un hasard pour une personne qui voue une adoration à la Mamba Mentality.

Fort de ses récentes prestations, Nicolas Jackson s’est redonné de l’estime, tant du côté de l’Estadio de la Cerámica qu’ailleurs en Europe. Difficile de prédire si Bournemouth, qui devrait normalement se maintenir en Premier League, reviendra « racheter » l’international sénégalais. Mais c’est qui est évident, c’est que Jackson, sous contrat à Villarreal jusqu’en juin 2026, est bien parti pour animer le prochain mercato estival, puisqu’il ne manquera pas de prétendants. Alors, rester ou (re)partir pour de bon ?

