Ce samedi, seulement deux rencontres de la 20e journée de l’élite sénégalaise sont au menu. Avec notamment le déplacement périlleux de Stade de Mbour au stade Fodé Wade.

Deuxième au classement avec le même nombre de points que Génération Foot, leader, le Diambars de Saly recevra, samedi, le Stade de Mbour au stade Fodé Wade vers les coups de 16h30. Bien lancé dans la course au titre, les pensionnaires éviteront, à domicile, un résultat outre que la victoire pour consolider sa place ou même profiter d’un moindre faux pas de ses rivaux. En face, le stade de Mbour (11e) tentera de stopper l’hémorragie des matchs sans victoire. La dernière victoire des Mbourois en championnat remonte au 19 février face à l’ASC Jaraaf de Dakar.

L’autre rencontre de la journée va opposer le Dakar Sacré Coeur à l’ASC Jaraaf. L’équipe la plus titrée sur le plan national, après avoir enchaîné trois défaites, semble retrouver un peu le sourire. En effet, tombeuse de Génération Foot en huitième de finale de la coupe de la LIgue (2-0) les protégés de Ciré Dia n’ont plus perdu depuis deux matchs. Les partenaires de Malo Ndiaye viseront sans doute un succès devant les académiciens de Dakar Sacré Coeur, 7e au classement et qui restent sur une victoire et un match nul. Le duel se jouera sur la pelouse du stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, à partir de 16h00. La 20e journée se poursuivra demain dimanche.

wiwsport.com