Après trois défaites d’affilée, Reims, sous la houlette de Yehvann Diouf, s’est repris en s’imposant face à Lille ce samedi (1-0).

Grosse prestation du Stade de Reims et son portier Yehvann Diouf qui n’ont plus grand-chose à jouer dans le classement en cette fin de saison mais qui tiennent parfaitement leur rôle d’arbitre face à des équipes encore dans la course à l’Europe, comme Lille. Restés sans victoire depuis quatre matchs, dont trois défaites de rang, les hommes de Will Still se sont offert le scalp des Dogues samedi après-midi, lors de la 34e journée de Ligue 1.

Bien entrés dans leur rencontre, les Rémois ont ouvert le score à la 21e minute grâce à Marshall Munetsi. Après ce but, les pensionnaires du Stade Auguste-Delaune continuaient à pousser et pensaient même avoir doublé la mise par Junya Ito, mais ce dernier était finalement signalé hors-jeu après intervention de la VAR. La première période aurait été parfaite pour Reims, alors que Lille est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions.

Les Lillois ont cru pouvoir obtenir un penalty après une faute sur Jonathan David. En vain après l’intervention de la VAR. Dominés par des adversaires instants, les Rémois ont pu s’appuyer sur leur gardien franco-sénégalais Yehvann Diouf, auteur d’arrêts déterminants, dont un devant Bamba (73e), le gardien rémois évitant l’égalisation. Et Reims pouvait tenir bon pour s’imposer et ainsi remonter provisoirement à la neuvième place.

🏁 90’ | 1-0 VICTOOOOOOOOOOOOIRE ✅

Elle est importante et elle fait du bien ! Avec caractère, les 🔴 et ⚪️ s'imposent face au @losclive 💪#SDRLOSC #NousSommesReims pic.twitter.com/R03knxEhbo — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 6, 2023

