Pour avoir perdu les deux dernières finales, l’AS Douanes était en mode revanche pour la Coupe Saint Michel. Pourtant, les Gabelous ont démarré le match timidement pour terminer en force devant l’ASCVD (75-74).

L’entrée fut belle pour l’ASCVD qui a dominé le premier quart temps avec une meilleure adresse contrairement à l’ASD (17-13). Les Gabelous vont montrer un meilleur visage lors du deuxième quart temps. Mieux fourni sur le banc, l’AS Douanes tire son épingle du jeu avec Jean Jacques Boissy. C’est d’ailleurs avec son tir primé que la Douanes creuse l’écart à la pause (40-33). Au retour des vestiaires comme en début de partie, le club de la Municipalité s’est repêché grâce au duo Diallo-Doumbya. L’ASCVD passe devant (56-52). Dés lors, un dernier quart temps de feu pour l’ASD. Les Gabelous enchaînent les bons paniers, renversent la tendance d’entrée et dominent presque tout la moitié du quart temps, un extraordinaire 11-0 !

Toutefois, en basket, tout peut arriver. Le coach Libass Faye et ses hommes ont mis cette règle du basket en pratique. Pour leur première finale dans cette compétition, ils ont rendu une belle copie. L’ASCVD est revenu à un point d’écart à la fin et aurait pu remporter cette finale (75-74). L’ASC Ville de Dakar devra attendre pour son premier couronnement en Coupe Saint Michel.

