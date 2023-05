Large vainqueur de la Somalie (3-0), vendredi, le Sénégal a réussi un carton plein en phase de groupes de la CAN U17. Désormais, place aux choses plus sérieuses, dont l’objectif de se qualifier au Mondial, selon le sélectionneur.

Il y a des chiffres qui tracent des perspectives. Trois victoires en trois matchs, sept buts marqués pour aucun encaissé et un jeu si séduisant, porté par un Amara Diouf brillant. L’Equipe Nationale U17 du Sénégal marche sur l’eau dans cette Coupe d’Afrique de la catégorie. Après le Congo et l’Algérie, les Lionceaux ont fait parler la poudre face à la Somalie ce vendredi (3-0). Le sélectionneur dévoile les clés de cette réussite.

« La motivation pour nous est d’essayer de profiter de chaque match et de trouver le bonheur. Aussi pour nous, nous disons aux joueurs à chaque match qu’ils doivent s’améliorer et faire mieux. Il faut plus garder le ballon, mieux passer et conserver notre objectif qui est de bien jouer. Je félicite mes joueurs pour leur performance (…). Nous avons fait un bon match et nous essayons d’y aller étape par étape », a déclaré Serigne Saliou Dia.

« Notre objectif est au moins d’atteindre la Coupe du Monde »

Si Amara Diouf et ses partenaires devront attendre la fin de la phase de groupes pour connaître leurs adversaires en quarts de finale, qui sera une équipe classée comme meilleure troisième, le technicien sénégalais a profité du succès face aux Ocean Stars pour mettre les mots publiquement sur une ambition aussi claire dans le jeu. Pour lui, l’objectif est désormais de se hisser dans le dernier carré pour se qualifier à la Coupe du Monde.

« Nous avons joué avec un très bon esprit et nous avons joué pour gagner. Maintenant, nous devons attendre avec impatience la prochaine phase des quarts de finale. C’est la première fois que nous atteignons les quarts de finale et nous nous attendons à ce que la prochaine étape soit plus difficile mais nous devons rester concentrés car notre objectif est au moins d’atteindre la Coupe du Monde », reconnaît Serigne Saliou Dia.

