Le Bayern Munich s’est imposé ce samedi après-midi face au Werder Breme, non sans difficultés. Les Bavarois relèguent provisoirement Dortmund à quatre points.

Et de deux pour le Bayern Munich. Après leur victoire face au Hertha Berlin (2-0), les hommes de Thomas Tuchel enchaîne un second succès d’affilée en Championnat en allant s’imposer 1-2 sur la pelouse du Werder Breme, samedi après-midi lors de la 31e journée de Bundesliga. Tenus en échec à la pause, les Bavarois ont débloqué la marque après l’heure de jeu.

Sur un bon centre, Sadio Mané, titulaire pour la troisième fois de suite, trouve Jamal Musiala au point de penalty. Le jeune milieu de terrain allemand manque sa reprise, mais au grand dam du Bayern et surtout de Serge Gnabry qui, à la limite du hors jeu et en pivot, en profite pour ouvrir le score (62e). Dix minutes plus tard, Leroy Sané fera le break pour les Bavarois (72e).

Le plus dur semblait fait pour le Bayern mais le Werder a jeté toutes ses armes en fin de partie pour tenter d’arracher l’égalisation après que Niklas Schmidt ait réduit l’écart d’un but phénoménal (86e). Mais le Bayern a tenu, notamment avec l’entrée de Bouna Sarr qui remplace Sadio Mané pour un petit événement pour le latéral droit international sénégalais qui faisait sa toute première apparition de la saison.

Avec cette victoire, le Bayern prend provisoirement quatre points d’avance sur le Borussia Dortmund qui accueille Wolfsburg ce dimanche.

wiwsport.com