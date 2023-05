Après de très longues semaines passées entre l’infirmerie et les bancs de touches, Bouna Sarr a enfin disputé ses premières minutes cette saison avec le Bayern Munich face au Werder Breme.

Petit événement en Bundesliga que personne ne savait quand est ce que que cela allait arriver : Bouna Sarr a fait son grand retour à la compétition avec le Bayern Munich. Le latéral droit international sénégalais de 31 ans aura sans doute traversé l’une des périodes les plus intenses et plus compliquées depuis le début de sa carrière professionnelle. Depuis plus d’un an, il n’avait plus joué le moindre match.

Mi-septembre 2022, l’ancien joueur du FC Metz et de l’Olympique de Marseille avait subi une opération du genou gauche, et avait dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Il lui a fallu attendre la fin du mois de janvier pour retrouver l’entraînement collectif et se porter à la disposition de son entraîneur à l’époque au Bayern, Julian Nagelsmann. Pas suffisant tout de même pour retrouver les terrains.

Car sur son poste, se note une énorme concurrence avec Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui ou encore João Cancelo. Cela dit donc que Bouna devait se contenter au meilleur des cas de voir son nom figurer sur les feuilles de match. Mais après 15 rencontres passées sur le banc cette saison, le voilà refouler les pelouses. Quoi de plus symbolique que de le faire en entrant à la place de son compatriote Sadio Mané.

Alors que le Bayern Munich filait vers une victoire importantissime en Bundesliga sur la pelouse du Werder Breme (1-2), le Champion d’Afrique a été lancé à deux minutes de la fin du temps règlementaire pour ainsi disputer ses toutes premières minutes en football pour la première fois depuis le 29 mars 2022, lors d’un fameux Sénégal-Egypte comptant pour les barrages à la Coupe du Monde 2022. Une éternité.

