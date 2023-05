Sur le parquet et en dehors, Gorgui Sy Dieng est un joueur inspirant. Alors qu’il vient de boucler sa 12e année d’expérience en NBA, le vétéran de 33 ans a reçu des éloges de la part de son ancien club.

Au cours de sa 12e saison dans sa carrière en NBA, le pivot a récolté en moyenne 7,3 points et 5,6 rebonds sur un pourcentage de tir de 49,6. Sa taille lui donne un net avantage sur les défenseurs, ce qui a été la clé de son séjour à San Antonio. Et surtout cette saison, alors que les Spurs se concentraient principalement sur le développement de leurs jeunes joueurs, son expérience a également aidé l’équipe en dehors du terrain. « Il a probablement été le meilleur vétérinaire que j’ai eu », a déclaré son coéquipier Malaki Branham. « Surtout lors de ma saison recrue. Il a traversé beaucoup de choses, et le fait qu’il soit juste dans le vestiaire, vous pouvez [dire] quand il n’est [pas là]. Il est un gros coup de pouce pour notre équipe. »

« Il inspire le respect »

Mais ce ne sont pas seulement les joueurs qui ont reconnu l’impact de Dieng. « Gorgui est notre vétéran », a déclaré l’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich. « C’est un excellent coéquipier. Tout le monde lui répond et il inspire le respect. Un grand sens de l’humour, [mais] quand il parle, il dit des choses qui comptent, donc il a été vraiment bon. »

Dieng a donné des conseils et fourni un point de vue expérimenté sur le jeu à ses coéquipiers, et bien qu’il n’ait disputé que 31 matchs, il a fait sa marque sur les Spurs lors de son deuxième passage avec eux, avec une moyenne de 3,9 points et 3,5 rebonds. La meilleure performance du joueur de 33 ans est survenue vers la fin de la saison, lorsque les Spurs ont perdu contre les Golden State Warriors fin mars. Dieng a réussi un double-double pour marquer le 70e de sa carrière.

wiwsport.com avec si.com