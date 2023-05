Sélectionné en équipe nationale de lutte, « Ordinateur » se prépare pour le tournoi de Beach Wrestrling qui doit se disputer en Tunisie à partir de mi-mai. Le lutteur est revenu sur la préparation de cette compétition et sur le fiasco du tournoi CDEAO au Niger.

Depuis mercredi dernier, les lutteurs de la sélection nationale sont en regroupement à l’arène nationale pour préparer la compétition du Beach Wrestrling (lutte de plage) prévue dans la 2e quinzaine du mois de mai. L’un deux Modou Faye plus connu sous le nom de « Ordinateur » s’est confié sur la préparation.

« Personnellement je n’ai jamais participer à ce tournoi. Mais nous nous préparons avec l’espoir de décrocher la victoire là bas (Tunise). Les coachs nous renseignent sur les règlements et on regarde aussi des videos pour mieux comprendre cette discipline qui n’est pas difficile. Nous appelons les sénégalais à prier pour nous pour qu’on ramène la victoire. J’ai confiance en mes partenaires » a t-il déclaré sur Les Arènes TV.

« Chacun peut avoir son lutteur, mais si on doit représenter le pays, on doit être uni »

Par ailleurs, même s’ił a tiré son épingle du jeu en étant champion d’Afrique du tournoi de la CDEAO (+100 kg), Ordinateur n’a pas apprécié les mauvaises résultats obtenus par l’équipe du Senegal dans ce tournoi. Il révèle même que certaines personnes ont travaillé d’arrache-pied pour la défaite des lutteurs sénégalais dans ce tournoi à Niamey.

« On ne s’attendait pas à ces résultats là. Honnêtement j’avais même plus confiance en mes coéquipiers qu’en moi même parce que je suis arrivé en regroupement avec une fatigue musculaire. Mais on a vu ce qui s’est passé. Au Sénégal, il faut qu’on arrête certaines pratiques. On ne doit pas combattre mystiquement un compatriote qui se bat pour le pays. Chacun peut avoir son lutteur, mais si on doit tous représenter l’équipe nationale, on doit être unie. On a perdu le tournoi CDEAO parce que certains sénégalais ont oeuvré pour la défaite d’autres sénégalais. Ceux qui étaient du voyage savent de quoi je parle.. et il est temps que cela prenne fin » s’indigne Ordinateur.

« Ambroise Sarr méritait des hommages… »

Dans foulée du tournoi de Niamey, le coach de l’équipe nationale Ambroise Sarr a déposé sa démission et a quitté la sélection pour le plus grand regret de Modou Faye alias Ordinateur. « Les gens se sont trompés sur son compte. Ambroise méritait de recevoir des hommages pour tour ce qu’il a fait pour l’équipe nationale. On ne devait pas accepter sa décision. Nous prions pour qu’il ait une longue vie et on espère que ses successeurs vont prendre exemple sur lui… » espère t-il.

Wiwsport.com