Le Président de la République Macky Sall va rencontrer les acteurs de la lutte en début de semaine prochaine. L’information a été confirmée par Gris Bordeaux, président de l’association des lutteurs du Sénégal.

Ce jeudi au menu de la rencontre entre le CNG et les acteurs de la lutte au siège de l’instance, il avait été question de l’audience entre les parties prenantes du secteur et le président de la république Macky Sall. Ce dernier a accepté de les rencontrer lundi prochain à 16 heures, a annoncé Gris Bordeaux à la sortie de la réunion.

« On a longtemps voulu avoir une audience avec le président de la république et aujourd’hui il vient de nous l’accorder pour lundi à 16 H. C’est pourquoi toutes les parties prenantes de la lutte s’étaient réunis au CNG pour échanger et voir comment nous allons nous présenter à l’audience. On a des doléances qu’on va lui exposer. Tout le monde sait qu’il y’a des difficultés du coté du CNG, des promoteurs, des amateurs et même des lutteurs. C’est vrai que c’est sous le magistère du président Macky Sall qu’on a eu l’arène nationale mais on a besoin des mesures d’accompagnement. Les sociétés étrangères ne s’investissent pas dans la lutte et c’est pourquoi les promoteurs font du « pay per View ». Les gens n’aiment pas trop ce sytème mais les promoteurs n’ont pas le choix pour tirer bénéfice de leurs événements (…) » a affirmé Gris Bordeaux sur la chaine YouTube du CNG.

Le 1er vice président du CNG, Meissa Ndiaye d’emboiter le pas au 3e tigre de Fass en soulignant que Bira Séne(President du CNG) a émis le souhait de rassembler le monde de la lutte pour qu’il soit représenté à l’audience. « Le Président Bira Séne a voulu que tous les acteurs de la lutte y soient associés. Certes tout le monde ne peut pas y aller mais au moins toutes les composantes seront représentées. C’est pourquoi on est assis autour d’une table pour en discuter. C’est un geste que je magnifie qui montre une fois de plus l’unité qu’il y’a dans le monde de la lutte. Certains ont même offert leur quotas à d’autres composantes. Cela témoigne de la fraternité des acteurs de la lutte » a déclaré Meissa Ndiaye.

Wiwsport.com