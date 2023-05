En marge de la finale de la Coupe Saint Michel qui sera joué demain au Stadium Marius Ndiaye entre AS Douanes et AS Ville de Dakar, les deux équipes ont respectivement tenu une conférence de presse ce matin pour revenir sur la préparation de la fête. La Ligue de Dakar de Basketball, LDBB, qui a en charge cet évènement promet une belle organisation.

Respectivement vainqueurs de l’Union Sportive de Ouakam et de la Jeanne d’Arc en demi-finale de la Coupe Saint Michel, l’AS Douanes et l’AS Ville de Dakar ont livré ce matin au Stadium Marius Ndiaye une conférence de presse en attendant la finale de demain. Finaliste malheureux de la 47ème édition contre la Jeanne d’Arc, l’AS Douanes se montre confiant et veut afficher un autre visage pour signer sa victoire pour cette 48ème édition. Selon l’adjoint au coach Alex Adams, l’AS prépare cette comme toutes les autres. « C’est une habitude pour nous de jouer une finale. Ça fait dix ans que je suis à l’AS Douanes et c’est la nième fois qu’on joue une finale donc je peux dire que la préparation est la même. Nous employons la même rigueur. Même si nous rencontrons une équipe qui est en nette progression, on est là pour jouer cette finale et pour la gagner. L’année dernière malheureusement, on a perdu la finale contre la Jeanne d’Arc, cette année-ci on a la chance de revenir donc ça nous fera plaisir d’effacer les cauchemars de la saison passée. Le fait pour nous de jouer à chaque fois une finale prouve que l’AS Douanes est à un niveau supérieur comparé aux autres équipes » a-t-il soutenu.

Le capitaine Alkaly Ndour a abondé dans le même sens que le coach Alex Adams. « Depuis que je suis à la Douanes, j’ai juste manqué une finale de Coupe Saint Michel et c’est la précédente. C’est bon pour la confiance, c’est motivant de le rejouer cette année-ci contre une autre équipe qui montre de très belles choses. Ça bnous met en confiance pour mieux préparer les autres échéances qui nous attendent comme la final 8 de la BAL. Comme chaque année, nous sommes motivés pour en découdre avec AS Ville de Dakar et remporter le trophée. Nous respectons vraiment l’adversaire. C’est une équipe qui prend de la confiance. Elle a battu le Dakar Université Club et la Jeanne d’Arc dont elle est naturellement confiante. Maintenant c’est à nous de montrer nous envie et notre abnégation pour la gagne. Ça sera pas un match facile. »

Affichant un bon niveau depuis l’arrivée de l’expérimenté coach Libasse Faye, l’AS Ville de Dakar veut déjouer les pronostics pour cette finale de Coupe Saint Michel contre le représentant du Sénégal à la BAL 2023. Le technicien Libasse Faye affirme que son équipe affichera son meilleur niveau pour venir à bout des gabelous. « Je pense qu’on peut dire beaucoup de choses sur l’AS Douanes pour avoir joué contre eux à maintes reprises sur plusieurs tableaux. Tactiquement, c’est une équipe indisciplinée avec un bon coach à la tête de l’équipe. Elle est favorite pour cette finale vu le niveau qu’elle affiche. Néanmoins, nous aussi nous sommes très ambitieux et nous avons nos arguments à valoir pour cette rencontre pour pouvoir les surprendre. Nous allons par rapport à la façon de jouer des douaniers mettre une tactique les prendre de court. »

Le capitaine l’AS Ville de Dakar, Mouhamed Doumbouya, précise que ses coéquipiers affiches un bel état d’esprit et promettent de se donner à fond pour soulever le titre. « Je peux dire qu’on est des novices dans cette Coupe Saint Michel, on est un peu euphorique et trop excité à jouer la finale mais on est soudé et nous pouvons faire quelque chose. Nous avons disputé des rencontres difficiles contre d’autres équipes. Nous allons prendre cette finale comme les autres matchs. Nous sommes prêts pour montrer de quoi nous sommes capables » a-t-il lâché.

wiwsport.com