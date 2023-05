Arrivé lors du mercato hivernal en provenance d’Alanyaspor, Famara Diédhiou vit jusque-là une aventure délicate avec Granada. L’attaquant sénégalais ne se sent presque pas sur le terrain.

Qui pouvait imaginer Famara Diédhiou en difficulté dans un club de Deuxième Division en Europe ? Débarqué en provenance d’Alanyaspor pour Granada lors du dernier mercato d’hiver, sous la forme d’un prêt avec option d’achat – dont le montant n’a pas été précisé – en fonction des résultats et objectifs du club, plus particulièrement la montée en Liga, l’un des buteurs patentés de l’Equipe Nationale du Sénégal n’y arrive pas. À l’image de son transfert, ses prestations sur le terrain sont négativement surprenantes, proches même de l’inexplicable.

À son arrivée sur les rives de l’Andalousie, le 24 janvier dernier, Famara Diédhiou avait à cœur de se relancer et surtout relancer une saison qui n’a jamais semblé commencer. Miné par les blessures en début de campagne et sorti des plans de Francesco Farioli en fin de première partie de saison, l’avant-centre aux 11 buts en 27 sélections avec les Lions n’aura joué que 112 minutes avec Alanyaspor. Avec peu de temps de jeu en Turquie au moment d’arriver à Granada, Fam, malgré lui et son talent indiscutable, savait sans doute qu’il fallait d’abord retrouver du rythme.

Mais pour le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Clermont est en situation d’entente. Qu’est-ce qui ne lui réussit pas pour s’intégrer dans le football espagnol, la langue ou la très tactique Deuxième Division ? Est-ce parce qu’il n’a pas encore bénéficié d’une grande opportunité de la part de son entraîneur ? Beaucoup de questions difficiles à répondre. Mais c’est qui est sûr, c’est que ses performances sur le terrain rendent l’adaptation plus difficile pour un joueur dont beaucoup imaginer voir s’imposer en D2 d’Espagne, lui qui a généralement réussi ses saisons en D2, que ce soit à Clermont, où il a terminé meilleur buteur de Ligue 2 en 2015-2016, ou à Bristol avec lequel il a marqué 46 buts en 154 matchs de Championship.

Seulement un tir en 154 minutes

Jusque-là, le bilan de Famara Diédhiou avec Granada est famélique : 10 matchs pour aucun but marqué. Pourtant, le pire ne semble pas être dans tout ça. Titulaire une seule fois depuis son arrivée, le 26 mars dernier face au Real Oviedo, une rencontre durant laquelle il a été sorti à la pause, le Champion d’Afrique de 30 ans, souvent entré dans le dernier quart d’heure, touche peu de ballons. Sur 154 minutes, il n’a touché que 96 ballons, assez peu dans la troisième équipe qui tient plus la balle dans le Championnat avec 55,2% de possession en moyenne.

Ainsi donc, pour un joueur aussi sevré de ballons, il semble logique de ne pas pouvoir apporter grand-chose dans le jeu de son équipe. Il faut dire que sur ses 10 matchs dans LaLiga SmartBank, le Sénégalais n’a tiré qu’une seule fois, et c’était face à Albacete le 18 mars. C’est peu dire que l’adaptation au football espagnol semble difficile pour Famara Diédhiou, dont une reprise de confiance et un retour en forme seraient bienvenue pour une équipe de Granada qui, malgré une deuxième place au classement, semble encore loin d’avoir gagné une montée directe, vu comment s’est serré en haut du tableau.

Ce vendredi soir, face à un Deportivo Alavés classé 4e et qui compte le même nombre de points qu’eux, les hommes de Paco Lopez espèrent retrouver la victoire après deux matchs de rang sans succès. Une victoire au Stade de Mendizorroza, comme il a fait au match aller (3-1), permettra d’ailleurs à Granada de repasser provisoirement en tête du classement de LaLiga SmartBank devant Eibar, qui croisera le fer avec Las Palmas lundi. L’occasion donc pourrait être belle pour Famara Diédhiou pour voler la vedette à Mamadou Sylla afin de retrouver des couleurs… En entrant en jeu dans le dernier quart d’heure ?

