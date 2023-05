La sélection sénégalaise affronte celle de la Somalie ce vendredi au stade Chahid Hamlaoui pour la 3e journée de la poule A de la CAN 2023 réservée aux joueurs âgés de moins de 17 ans. Après deux probants succès face au Congo (1-0) et ensuite devant les Algerien ( 3-0), les protégés de Serigne Saliou Dia, déjà assurés de terminer premiers du groupe A, viser le carton plein face aux joueurs d’Océans star, dos au mur et contraint de s’imposer pour espérer se hisser en quart.

Pour cette dernière rencontre de poules, le technicien sénégalais misera sur ses meilleurs éléments malgré la qualification. « Nous ne sommes pas là pour changer l’équipe. Nous garderons l’équipe la plus forte. On changera peut-être un ou deux joueurs qui ont des cartons jaunes mais pour le reste, on mettra notre meilleure équipe », a-t-il souligné en conférence de presse.