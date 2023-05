Le milieu de terrain sénégalais Abdou Aziz Fall a été élu meilleur joueur de la rencontre qui mettait aux prises le Sénégal à la formation de la Somalie (3-0) pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A de la CAN des moins de 17 ans.

Le pensionnaire de Keur Madior a été monstrueux dans ce match remporté par les Lionceaux du Sénégal sur un score sans appel de 3 buts à 0. Séduisant depuis le début de la compétition, le jeune joueur confirme ainsi son statut de leader dans le milieu de terrain des hommes de Serigne Saliou Dia.

A l’issue de cette ultime journée de la phase de poules, le Sénégal termine largement en tête avec 9 points, devant l’Algérie (4 pts) et le Congo (2 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec un seul point. Les Lionceaux attendent de connaître leur adversaire pour les quarts de finale.

