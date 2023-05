L’Algérie tient poussivement son rang. Hôtes de cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, les Fennecs seront bel et bien présents en quarts de finale. Mais il a fallu s’arracher face au Congo pour y parvenir. Menés à la 66e sur un but de Joseph Archange Ndzoukou, les Algériens ont réagi grâce à Moslem Anatouf (74e).

Avec quatre points, l’Algérie termine à la deuxième place du Groupe A, derrière le Sénégal qui réussit un sans-faute après une nouvelle démonstration, cette fois-ci face à la Somalie (3-0). De son côté, le Congo, 3e avec 2 points, devra attendre la fin de la phase de groupes pour espérer gagner une place de meilleur troisième.

À noter qu’en quart de finale, l’Algérie affronter le Maroc. Un derby maghrébin qui s’annonce épique.

