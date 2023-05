« Nous sommes venus ici pour s’imposer, pas pour participer. Nous respectons nos adversaires qui sont déjà qualifiés et qu’ils restent ou non des joueurs, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire en équipe. Nous espérons gagner et atteindre les quarts », a déclaré le sélectionneur. La Somalie défiera le Sénégal lors du dernier match du Groupe A de cette compétition, ce vendredi à Constantine à 19heures.

« Nous savons qu’ils (le Sénégal) sont une équipe solide, mais nous sommes aussi une bonne équipe. Nous nous sommes bien préparés pour ce match et la confiance avec les joueurs est élevée. Nous voulons aller gagner », a averti le gardien Abdikadir Mohamed, l’une des révélations de ce tournoi. De son côté, l’entraîneur Mohamed affirme que les deux premiers matchs auxquels ils ont joué leur ont donné suffisamment d’expérience et de confiance et qu’ils aborderont le troisième match comme une meilleure équipe, avec une plus grande soif et une plus grande ambition de gagner. Et cette qualification est devenue une énorme source de fierté pour le peuple somalien.