Deuxième au classement de la Ligue 1, à égalité de points avec Génération Foot, Diambars de Saly Reçoit le Stade de Mbour pour la 20ème journée du championnat. L’entraîneur du club a tenu à préciser sur les colonnes du journal Record que son équipe privilégie toujours la formation.

Éliminés en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue par le Stade de Mbour, les Diambars de Saly devront à nouveau en découdre avec cette même équipe pour cette 20ème journée de la Ligue 1. Un derby qui s’annonce palpitant selon le technicien des Diambars, Bruno Rohart. « Le week-end prochain, nous allons affronter le Stade de Mbour pour le derby de la Petite Côte. Nous avons remporté le match aller, ils nous ont éliminés en Coupe de la Ligue. Nous allons recevoir cette rencontre, mais nous prenons match par match » a-t-il réagi.

En effet, Bruno a fait savoir que Diambars de Saly insiste beaucoup plus sur la formation que sur la préparation des matchs. « Nous n’allons pas privilégier la préparation des matchs, mais plutôt continuer à développer nos jeunes à travailler durant la semaine pour recevoir Stade de Mbour » a-t-il lâché.

Deuxième au classement derrière Génération Foot, 35 points chacun, le coach des Diambars se satisfait du travail et de l’abnégation dont font montre ses joueurs. « Nous sommes-là et ce n’est que du bonheur. Nos jeunes sont en train d’apprendre. Nous allons continuer à apprendre pour essayer d’aller le plus loin possible et de faire parler de Diambars en bien. C’est au-delà de toutes nos espérances, mais si on peut aller chercher mieux, on le fera. J’avais donné rendez-vous aux joueurs au bout de 20 matchs. Nous y sommes et je ne croyais pas que nous serions au sommet au bout de la 20ème journée » soutient-il.

wiwsport.com