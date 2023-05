Avec une nouvelle réalisation d’Ousseynou Niang, le Riga FC et ses Sénégalais sont allés enchaîner une nouvelle victoire en Virsliga à Jelgava (1-3), ce jeudi.

Victorieux de ses trois dernières sorties en Championnat, le Riga FC a conforté sa première place de Virsliga en allant chercher une quatrième succès d’affilée, jeudi après-midi, sur la pelouse de Jelgava (1-3). Et encore une fois, la formation de Tomislav Stipic s’est appuyé sur sa colonie sénégalaise, dont son ailier gauche Ousseynou Niang.

Titulaire, tout comme Mor Talla Nguer et Mohamed El Bachir Ngom, Niang a marqué son troisième but de la saison, le troisième sur ses trois derniers matchs, en faisant le break (77e) sur une passe décisive de Talla. Avec cette huitième victoire en dix journées, le Riga FC reprend quatre points d’avance sur son dauphin et ennemi, le RFS.

