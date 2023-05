De retour de France où il s’était exilé pour se soigner, Sa Thiès est revenu à la charge pour évoquer son combat contre Bombardier.

Depuis sa victoire contre Reug Reug le 5 mars dernier, Sa Thiès n’a plus caché sa volonté d’affronter Bombardier et il l’a réitéré sur Senlamb TV. Le B52 de Mbour qui a désormais un combat contre Reug Reug avait aussi évoqué le souhait d’affronter le frère de Balla Gaye 2. Malheureusement ce combat n’est pas à l’ordre du jour et selon certaines indiscrétions, c’est l’entourage de Sa Thiès qui aurait refusé ce combat. Pour ainsi éclairer la lanterne des sénégalais, le lutteur est revenu sur cette affaire tout en révélant qu’un promoteur était entrain de démarcher cette affiche.

« Je ne suis pas au courant que mes proches ont refusé ce combat. Papa Sow (Jambar production) m’a dit qu’il a parlé à Boucher pour mon combat contre Bombardier. Mais Boucher n’est pas dans mon staff et s’ils veulent organiser mon combat ils savent à qui s’adresser. Aziz Ndiaye, Omar (Balla Gaye) Pape Mama, Baye Ndiaye sont ceux qui prennent en charge ma carrière. Je n’ai rien à craindre de Bombardier, c’est celui que je veux affronter.Je me suis battu pour arriver au stade où je suis. Je suis prêt à prendre le risque et l’affronter. Mieux vaut arrêter la lutte que d’avoir peur d’un lutteur » a déclaré Sa Thiès qui n’écarte pas non plus Tapha Tine sur la liste de ses potentiels adversaires.

Wiwsport.com