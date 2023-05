Après avoir été sélectionné le 17 avril dernier sous la supervision du responsable de Beach Wrestrling Amadou Katy Diop, les lutteurs qui vont représenter le Sénégal dans le tournoi international Beach Wrestrling en Tunisie sont actuellement en regroupement depuis mercredi à l’arène nationale.

Ainsi Ngor Niakh, Siny Bargny et Yamou Dakar ont entamé leur préparation sous l’oeil avisé du Directeur Technique National Khalifa Sow. Ils quitteront le sol sénégalais juste après le drapeau du chef de l’État prévu les 12, 13 et 14 mai à Saint-Louis.

Sur le tatami, les athlètes de la lutte olympique que sont Anta Sambou, Safiétou Diédhiou, Nakhami Sambou Mamadou Diouf prendront également part à cette compétition. Ils sont eux aussi actuellement en regroupement à l’arène nationale et devront débuter la compétition plutôt que les lutteurs de la page soit le lundi 15 mai.

Wiwsport.com