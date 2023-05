Le Real Betis se relance dans la course à l’Europe grâce à son court mais probant succès en terre basque, contre l’Athletic Bilbao, en clôture de la 33e journée de LaLiga.

Après trois matchs ans victoire, dont deux défaites face à Osasuna (3-2) et le FC Barcelone (4-0), le Real Betis reprend des couleurs en s’imposant difficilement à San Mamés, face à l’Athletic Bilbao (0-1), en match de clôture de la 33e journée de LaLiga. Un but de Willian José dès la 6e minute et un très grand Claudio Bravo ont permis aux Andalous de l’emporter.

Le Real Betis réalise une excellente opération. S’ils occupent toujours la sixième place, les hommes de Manuel Pellegrini relèguent à cinq points leurs adversaires du joueurs, classés septièmes, et reviennent à deux unités du cinquième. À noter le retour et la titularisation de Youssouf Sabaly, absent des terrains depuis sa blessure avec les Lions du Sénégal, le 28 mars dernier.

