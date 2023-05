Ficelé par Jam production pour la saison prochaine, le choc Bombardier v Reug Reug fait déjà saliver les amateurs de lutte. Membre de l’écurie Fass, l’expérimenté Khalifa Dia nous apporte son avis d’expert sur ce combat très important dans la carrière de la « foudre de Thiaroye ».

Pour Khalifa Dia, il n’ya pas de doute, Reug Reug est le favori de ce choc contre le B52. Plus jeune et plus dynamique, le lutteur de Thiaroye qui a concédé sa première défaite le 5 mars dernier contre Sa Thiès doit se racheter en s’imposant face au lutteur de Mbour.

« Pour moi Reug Reug est le favori de ce combat qui est un choc de « grand contre petit ». Mais il s’agit d’un « petit » qui est sur une lancée pour atteindre les sommets de l’arène et qui en plus revient d’une défaite ( contre Sa Thiès). Donc il lui est presque interdit de perdre ce combat parceque cela impactera négativement sur son image et sur sa carrière » a confié père Khalifa Dia à Wiwsport.

Le manager de Gris Bordeaux de souligner par ailleurs qu’il n’ya pas un grand enjeu du côté de Bombardier. Même si ce dernier reste sur deux défaites d’affilée (Eumeu Sène et Tapha Tine), il reste une valeur sûre de la lutte sénégalaise et un VIP confirmé qu’on ne présente plus. Dès lors c’est à Reug Reug de ne pas se louper pour reprendre sa place dans la hiérarchie.

« Avec une victoire, Reug Reug n’atteindra pas Sa Thiès mais il se replacera… »

« De son côté Bombardier n’a absolument rien à perdre. Si Reug Reug le bat, on dira tout simplement que le gosse était mieux outillé que lui et qu’il avait plus besoin de cette victoire. Il a d’autres combats revanche qu’il doit accordé à des lutteurs comme Balla Gaye par exemple. Donc s’il perd ce combat il restera au même stade. Alors, c’est Reug Reug qui doit endosser toute la pression parcequ’il affronte un champion qui a été deux fois roi des arènes. Avec une victoire contre Bombardier, Reug Reug n’atteindra pas Sa Thiès mais il reprendra la place qu’il occupait avant sa défaite lors de son dernier combat. En quelque sorte il effacera ce revers » a t’il noté.

Wiwsport.com