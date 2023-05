En match retard des 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue, le Jaraaf de Dakar a accueilli et a battu Génération Foot sur un score de 2 buts à 0. Ainsi, les médinois complètent le tableau des quarts selon une information parue dans les colonnes du quotidien Stades.

Avec un visage un peu timide en championnat, le Jaraaf de Dakar a pris à contre-pied son match en 8èmes de finale retard contre Génération Foot. Devant son public, le club de la Médina a sorti une copie presque parfaite pour venir à bout des grenats. D’abord Ibrahima Khalil Guèye (22ème minute) puis Pape Mandial Mboup (45ème minute) scellent le sort des locaux en première période. 10ème au classement en championnat avec 23 points et à 9 points du premier relégable, La Linguère, (et en difficulté en championnat), le Jaraaf affiche un autre visage dans les coupes nationales (Coupe de la Ligue et Coupe du Sénégal).

Pourtant les académiciens ont bien démarré le match en monopolisant le ballon et en jouant en profondeur. Mais leurs hostilités sont très vite repoussées par une bonne défense du Jaraaf bien en place cette fois-ci. Actuels leaders du championnat (35 points à égalité avec Diambars), les académiciens pourront maintenant se concentrer à la Ligue 1 pour remporter le trophée cette année.

En attendant, le Jaraaf de Dakar retrouve Teungueth FC qui s’est défait de US Ouakam (2-0), Wally Daan qui a sorti Dakar Sacré Coeur (2-0). Le Casa Sport a sorti Guédiawaye Football Club (2-1). Ndiambour s’est disposé de AS Pikine (3-1). Stade de Mbour s’est défait de Diambars (2-1 après prolongation), Port de Jamono Fatick (1-1 et 4-3 aux TAB). Demba Diop FC a battu Mbour PC (0-0 et 7-6 aux TAB).

wiwsport.com