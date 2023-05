Quelques heures après avoir atterri en Constantine, ville où le Sénégal jouera son dernier match de poules face à la Somalie, vendredi à 19h00 GMT, le patron de la sélection des moins de 17 ans, Serigne Saliou Dia a fait face aux médias à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse veille match. Face à l’équipe d’Ocean stars, condamnée à gagner, le technicien sénégalais estime que ses joueurs joueront à fond malgré une qualification déjà acquise.

Comment va le moral du groupe à quelques heures du match ?

Il est beau fixe, comme on dit. On a fait deux matchs en enregistrant deux victoires. Ce sont des matchs qui sont déjà derrière nous. Maintenant, le plus important c’est de se projeter sur le match qui va venir. On a vu une belle équipe de la Somalie qui a progressé entre ses deux matchs. Donc ce sera à nous d’être très concentré, de l’aborder comme on l’a fait avec les matchs passés. Pour cela, on ne fait de souci parce que les garçons sont très concentrés et très déterminés. Ils sont là pour continuer leur apprentissage et je pense que tous les matchs sont importants. Ce sera une bonne opposition contre la Somalie qui voudrait rentrer avec les trois points. Nous, nous allons essayer de jouer notre jeu.

Peut-on s’attendre à un turn over ?

Nous ne sommes pas là pour changer l’équipe. Nous garderons l’équipe la plus forte. On changera peut-être un ou deux joueurs qui ont des cartons jaunes mais pour le reste, on mettra notre meilleure équipe.

Peut-on considérer désormais le Sénégal comme favori de cette compétition ?

On n’est pas venu avec une posture de favori. L’histoire du Sénégal en U17 c’est deux participations et deux éliminatoires en phase de poule. Cela veut dire qu’on ne peut pas être favori dans une compétition où on n’a jamais su imposer. Maintenant, comme on dit, on a envie avec notre groupe de faire quelque chose. Aussi, il existe une dynamique très positive pour tout le Sénégal. Mais, cette catégorie est différente des U20 et U23. Ce n’est pas une exigence de résultat mais plutôt de continuer la formation sur ses jeunes pour que plus tard, ils puissent avoir une aptitude pour aider les autres catégories. Je pense qu’ils sont préparés pour prendre les matchs un à un, pour continuer un peu à grandir dans cette compétition. C’est pour cela que le match de demain est important. Parce que cela va leur donner un match de plus, une expérience de plus dans leur vie de footballeur.

Comment avez-vous trouvé la ville de Constantine et l’accueil qui vous a été réservé ?

On a été très bien accueilli, on n’est même pas passé par le salon d’honneur, ce qui est très rare. C’est le moment de féliciter les autorités de cette ville qui nous ont accueillies chaleureusement. Le voyage s’est passé aussi. Les garçons ont aussitôt récupéré, encore une fois merci. C’est une belle ville avec de belles installations et une belle température

Quel est l’objectif du Sénégal dans cette compétition?

L’objectif premier du Sénégal était de passer les phases de poules, comme je l’ai dit tantôt, on n’avait jamais franchi cette étape dans cette compétition. Maintenant, qu’on est déjà, on fera focus sur les quarts de finale et on va essayer de gagner notre match pour continuer à faire grandir ses garçons. On sera qualifié à la coupe du monde en cas de victoire. Cela va donner plus de confiance plus de vécu à ses jeunes et je pense ce sera très une bonne chose pour le football sénégalais. Il n’est donné pas à tous les jeunes joueurs de faire une Coupe d’Afrique et une Coupe du Monde donc ils quand ils auront cette possibilité de le faire. Je pense qu’ils vont donner leur vie, leur âme pour le réaliser. Et ça passera encore une fois par ce match contre la Somalie, puis les quarts de finale.