Pour les besoins de son troisième match de poule, le Sénégal, déjà qualifié pour les quarts de finale, a rallié ce matin la ville de Constantine où il défiera la Somalie, ce vendredi.

La délégation sénégalaise, composée de joueurs, membres du staff et officiers a quitté, ce jeudi, en matinée la capitale algérienne, Alger où elle a séjourné depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, en direction de Constantine à bord d’un vol direct. Assurés de terminer leaders du groupe A après leurs deux succès enregistrés face aux Diables Rouges du Congo (1-0) et contre le pays hôte l’Algérie (3-0), Lionceaux vont défier vendredi vers les coups de 19h00 GMT la Somalie pour le compte de la troisième et dernière journée de la poule A. Le duel se jouera au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.