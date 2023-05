Le défenseur sénégalais Serigne Fallou Diouf était aussi présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Serigne Saliou Dia, ce jeudi, à la veille de la rencontre du Sénégal face à la Somalie, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A.

De passage devant les médias, le premier buteur sénégalais dans cette compétition, Fallou Diouf, estime que le Sénégal a des ambitions sérieuses pour cette rencontre programmée à partir de 19h00 au stade Chahid Hamlaoui.

« Le groupe va très bien, on a joué nos deux matchs on les a gagnés, on est premier du groupe et on est qualifié en tant que premier. On doit donc prendre ce match avec sérénité et beaucoup de calme. Je peux dire qu’il n’y a plus de danger par rapport aux autres mais on va le gérer et essayer de le gagner. Comme l’a dit le coach, on est là pour apprendre et on va prendre le match comme il se doit mais surtout le gagner « , déclaré le pensionnaire de Sahel Atlantic Fc de Dakar, l’unique buteur du match contre le Congo.

