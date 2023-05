La cérémonie de passation de service du ministre des sports s’est tenue aujourd’hui. Lors de cette rencontre, Ibrahima Wade, Vice-président du comité Olympique du Sénégal, a tenu à affirmer au nouveau ministre des sports les attentes des acteurs du sport.

«Aujourd’hui nous avons un nouveau ministre. Il s’agit du premier ministre et en même temps ministre des sports. C’est le meilleur interlocuteur possible pour prendre en charge nos préoccupations. Nous réclamons des efforts supplémentaires pour le rayonnement du sport sénégalais. Ces efforts vont permettre de développer d’autres disciplines et d’engranger des victoires. Nous comptons donc sur votre soutien direct pour satisfaire nos revendications », affirme Ibrahima Wade.

