Après son match nul à la Roma le week-end dernier (1-1), l’AC Milan réalise une nouvelle mauvaise opération à domicile en lâchant des points face à la Cremonese ce mercredi (1-1).

À cinq journées de la fin, la course à une qualification en Ligue des Champions fait rage en Serie A. Et en ce qui le concerne, l’AC Milan a perdu gros dans cette bataille. Au moment où l’Inter Milan ne faisait qu’une bouchée de l’Hellas Vérone (0-6), la Lazio, l’Atalanta et la Juventus toutes vainqueurs respectivement de Sassuolo (1-0), Lecce et Spezia, les Rossoneri ont failli être surpris à San Siro par la Cremonese (1-1).

Avec une équipe remaniée, dans laquelle faisait partie Fodé Ballo-Touré, Milan a eu la domination, mais s’est montré peu inspiré. Tout le contraire de son adversaire qui, sur sa première véritable occasion, a ouvert le score sur une réalisation d’Okereke (77e). Mais l’équipe milanaise à réagir sur le gong grâce à Junior Messias qui a remis les pendules à l’heure. Avec ce match nul, l’AC Milan descend à la 7e place.

