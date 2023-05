Le latéral gauche sénégalais enregistre sa cinquième titularisation de la saison. Il remplace Théo Hernandez, laissé sur le banc par le coach milanais. La dernière titularisation de Ballo Touré remonte lors du match nul (1-1) contre Bologne. Pour ce match, l’AC Milan aura à cœur de se relancer après son match nul le weekend passé contre la Roma. La victoire est primordiale pour permettre aux hommes de Pioli de se repositionner dans la course pour la C1.

Your AC Milan side to take on the Grigiorossi 📋#MilanCremonese #SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/3U4gPYmrHi

— AC Milan (@acmilan) May 3, 2023