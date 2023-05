L’actuel coach de Red Star FC Habib Beye a eu l’honneur de figurer dans l’équipe type des joueurs coachés par Sam Allardyce, son ancien manager à Newcastle (2007-2008). Un onze dans lequel on retrouve aussi le Nigérian Jay-Jay Okocha.

Choisi pour remplacer Javi Gracia jusqu’à la fin de la saison, du côté de Leeds, le légendaire coach anglais de 68 ans, Sam Allardyce a révélé l’équipe type des joueurs qu’il a coaché tout au long de sa carrière de près de 30 saisons de Premier League. Sur le flanc droit, nous retrouvons le défenseur sénégalais Habib Beye (45ans), actuellement entraineur de Red Star FC en National 1 (France).

L’ancien international sénégalais, mondialiste et finaliste de la CAN 2002, a évolué sous les ordres de Big Sam lors de la saison 2007-2008 à Newcastle. Même s’il n’a joué que 17 matches avec le technicien anglais, l’ancien capitaine de l’OM a su se faire une place de choix dans son onze de tous les temps. « Je l’ai longtemps suivi du temps où j’étais à Bolton mais je ne pouvais pas me l’offrir. Mais à Newcastle, j’ai pu. Il était capitaine de l’Olympique de Marseille et avait un gros impact. Même si j’ai quitté mon poste en janvier, il a fini joueur de la saison du club l’année-là », déclare-t-il pour expliquer son choix.

Habib Beye a joué 61 matches de Premier League entre 2007 et 2011 dont 52 avec Newcastle. Défenseur reconnu en France avec l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg, Beye a aussi joué à 44 reprises pour le Sénégal.

