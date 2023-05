Opposé à Valence (17e) cet après-midi (17h30 GMT), pour le compte de la 33e journée de Liga, Villarreal de Nicolas Jackson (5e) aura à cœur d’enchainer une troisième victoire en autant de rencontre et croire encore à une qualification en Ligue des Champions.

Le sous-marin jaune va compter sur son joueur en forme, l’international sénégalais Nicolas Jackson. Auteur de trois réalisations sur ses 2 dernières sorties dont un doublé ce week-end, l’attaquant de 21 ans est l’une des révélations de la saison dans le championnat espagnol.

Pourtant le joueur formé au Casa Sports a failli ne pas finir la saison du côté de Villarreal. Quasiment transféré à Bournemouth en Premier League anglaise en janvier, le deal a capoté en visite médicale à cause d’une blessure. Quelques mois après, Jackson est revenu sur cet épisode et sur son retour en forme. « Je m’entraine avec mon coach personnel et un nutritionniste. Je mange bien, je suis physiquement à 100% et prêt à en découdre », explique-t-il au micro de l’émission de Canal+, Talents d’Afrique qui l’a d’ailleurs nommé joueur africain de la semaine.

Arrivé à Villarreal en juillet 2020, à l’âge de 18 ans, en provenance du Casa Sports, Nicolas Jackson a d’abord fait ses preuves dans les catégories jeunes du club espagnol avant de rejoindre l’effectif pro en juillet dernier. Depuis le début de la saison, le néo international sénégalais fait partie des plans de ses coachs, à chaque fois qu’il est disponible. Tout d’abord avec Unai Emery, puis avec Quique Setién, le mondialiste 2022 a été titularisé à 10 reprises en Liga en 20 rencontres pour 6 buts et 2 PD.

