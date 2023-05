Boulaye Dia réalise une grande saison en Serie A, et ce n’est pas la Fiorentina qui affirmera le contraire.

Le match spectaculaire entre la Salernitana et la Fiorentina (3-3), ce mercredi soir lors de la 33e journée de Serie A, va faire parler, et plus précisément à cause d’un joueur qui s’est démarqué au cours de cette rencontre : Boulaye Dia. L’attaquant sénégalais a failli être le bourreau de la Viola, puisqu’il a été auteur d’un triplé historique. De quoi forcer l’admiration de l’équipe adverse.

Selon certaines indiscrétions, provenant notamment du site Tutto Salernitana, l’ancien joueur de Reims aurait impressionné les dirigeants de la Fiorentina. Le Président de la Viola Rocco Commisso, qui était présent au Stade Arigis, aurait eu une longue conversation avec son homologue de la Salernitana Danilo Iervolino. Et la Fiore aurait même présenté une offre de 15 millions d’euros.

La Salernitana lèvera son option d’achat

Prêté par Villarreal lors du dernier mercato estival, Boulaye Dia survole quasiment tout sur son chemin en Serie A. L’attaquant de 26 ans a marqué 15 buts et délivré 6 passes décisives 30 matchs. Des grosses prestations qui ont convaincu la Salernitana qui ne laissera pas Boulaye retourner en Espagne, puisque le club italien va exercer l’option d’achat de 12 millions d’euros qu’il dispose dans le transfert.

« Grâce à l’effort du président, à la volonté du staff et de Villarreal, tout le monde estime que le projet de Salernitana pouvait être approprié pour Boulaye Dia. Avec lui, nous avons un champion sur et en dehors du terrain. En buts, dans sa relation avec le staff et ses coéquipiers et avec la ville, il se révèle d’un niveau absolument élevé, nous avons les conditions pour le garder, je pourrais et j’utilise le conditionnel obligatoire, et je dis que Dia, au 1er juillet, sera à 100% (un joueur) de la Salernitana », a déclaré Morgan De Sanctis, directeur sportif des Grenats, juste après la rencontre entre la Salernitana et la Fiorentina.

