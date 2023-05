En stage à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de Dakar Sacré Cœur s’est bien illustré.

La réserve de l’OL a disputé un match amical hier contre Gueugnon. Une rencontre qui a permis de tester de nouveaux joueurs. En effet, en partenariat avec Lyon, DSC y a envoyé quatre joueurs pour un stage de 15 jours. C’est dans ce cadre que ces derniers ont disputé le match amical.

Moussa Kanté, Ibrahima Fall, Pape Momar Diop, El H. Mamadou Gueye, ont tous disputé la rencontre. Et c’est l’attaquant Ibrahima Fall qui a frappé les esprits. Le pensionnaire de DSC a marqué un but sur pénalty et a livré dans la foulé une passe décisive.

𝙎𝙩𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙖̀ ✈️🇫🇷 𝙇𝙮𝙤𝙣

Actuellement en stage à @OL, Moussa Kanté, Fall, El H. Gueye et Diop ont participé au match amical de l’équipe réserve contre Gueugnon.

Notre attaquant Ibrahima Fall s’est bien illustré avec un but sur penalty et une passe décisive#TeamDSC #TeamOL pic.twitter.com/imcB5QxbeZ — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) May 2, 2023

