De retour tel un pompier de service au chevet de sa « formation » en difficulté, Jean Louis qui semblait ne plus figurer dans les plans de Génération Foot, est en train de réussir de la plus belle des manières son « comeback ». Dans une fâcheuse posture à l’issue de la première partie de saison, 13e au classement et seulement trois victoires enregistrées sur 13 journées, Génération Foot s’est vite remis en question. Résultat ? Une nouvelle tête sur le banc.

Ce dernier, Balla Djilla décide dès sa prise de service de redonner les clés au milieu polyvalent, capable de récupérer, de distribuer, d’appliquer ses qualités de maestro et surtout de marquer des buts. Il fallait se donner les moyens pour revenir au plus haut dans classement de la Ligue 1 sénégalaise. Repositionné dans l’entre jeu des grenats sénégalais, l’international enchaîne des masterclass. Génération Foot retrouve le sourire, son bon plan en avant marche vraiment. Désormais pleinement relancé, en partie grâce au natif de Dakar, le club de Mady Touré est aujourd’hui un véritable prétendant au titre. Une remontée spectaculaire pour la formation championne du Sénégal en 2021, actuelle leader avec 35 points et qui reste sur une série de 8 matchs en championnat sans défaite avec un seul match nul.

En pleine course pour le titre du meilleur buteur