Le combat de ce dimanche 7 mai entre Pokola Baldé (Ecurie Falaye Baldé) et Boul Laal (Ecurie Lansar) sera très suivi d’autant plus que les deux lutteurs sont des poulains de Ama Baldé et Siteu qui probablement seront à l’arène nationale.

Même si ce n’est pas un combat entre eux, Ama Baldé et Siteu vont faire l’attraction de ce weekend de lutte. En effet les deux lutteurs vont accompagner leurs poulains Pokola Baldé et Boul Laal qui se feront face dans le cadre de la journée organisée ce dimanche par Fouta Production. Les amateurs de lutte ont longtemps voulu le combat entre « Seuleu boy ndaw » et le « Tarkinda », mais les deux phénomènes sont toujours pas eu l’occasion de se croiser. En attendant, ils verront leurs protégés se faire face dans quelques jours dans l’enceinte de l’arène nationale.

Le neveu de Ama Baldé et Petit fils de Falaye Baldé compte 8 combats pour 2 défaites alors que le pensionnaire de l’écurie Lansar compte 5 victoires pour 2 défaites en 7 combats disputés. Boul Laal reste par ailleurs sur cinq années blanches dans l’arène et doit marquer son retour contre Pokola qui s’est offert une victoire éclatante contre Serpent en novembre dernier.

Wiwsport.com